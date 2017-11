Innsbruck – Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit, ein unbedachter Schritt zur Seite, ein Schnitt mit der Motorsäge an der falschen Stelle des Baumstamms. Nicht selten sind es die kleinen Fehler bei Waldarbeiten, die zu schlimmen Unfällen mit schweren Verletzungen führen – oder sogar den Tod zur Folge haben. Vor allem der Herbst gilt bei Forstarbeiten als die unfallreichste Jahreszeit, beinahe jeder fünfte Waldarbeitsunfall ereignet sich im November, wie das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) unlängst erhoben hat. Besonders groß ist die Unfallgefahr bei privat durchgeführten Waldarbeiten. Dabei werden jährlich mehr als 1500 Menschen so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Die Zahl der schweren Wald- und Forstunfälle im Privatbereich ist damit laut KFV doppelt so hoch wie jene der gewerblichen.

Rund 35 Prozent der Unfälle im privaten Bereich passieren am Samstag. Männer machen 95 Prozent der Verletzten aus, zwei von drei Betroffenen sind mindestens 50 Jahre alt. Bei Arbeitsunfällen im Bereich der Waldarbeit hingegen ist die Hälfte der Betroffenen 50 Jahre oder älter, so die Zahlen des KFV. Die häufigsten Verletzungen bei privaten Waldarbeiten sind mit rund der Hälfte der Fälle Frakturen, meistens betroffen sind Finger, Fußgelenk bzw. Knöchel und Unterschenkel. In Österreich sterben pro Jahr im Schnitt mehr als 20 Menschen bei Wald- und Forstarbeiten. In Tirol ereigneten sich im Vorjahr 116 Unfälle bei forstwirtschaftlichen Arbeiten.

Georg Schweiger, Forstfachberater der Landwirtschaftskammer (LK) Tirol, hat eine Erklärung dafür, dass bei privaten Forstarbeiten so viele Unfälle passieren: „Viele Menschen, die nicht beruflich damit zu tun haben, unterschätzen die Gefahren der Forstarbeit. Sie glauben, es reicht, einen kurzen Film auf YouTube gesehen zu haben, um zu wissen, wie man einen Baum richtig fällt.“

Die größte Gefahr besteht laut Schweiger unmittelbar bei der Fällung eines Baumes, weil dabei gewaltige Kräfte im Spiel sind. Aber auch beim Abtransport kann einiges schiefgehen, wenn der Baum etwa per Seilwinde zur Forststraße transportiert wird. Unterschätzt werden dürfe auch nicht die Gefahr bei der Holzaufarbeitung nach Windwürfen. Die massive Spannung, die bei verkeilten Stämmen oft herrscht, mache die Arbeiten schwer berechenbar.

Ohne die richtige Ausrüstung sollte man jedenfalls keine Arbeiten im Wald durchführen. „Festes Schuhwerk mit Stahlkappen, Schnittschutzhose, Forsthelm und Handschuhe sind ein Muss“, erklärt Georg Schweiger. Außerdem sollte man bei Forstarbeiten niemals alleine sein. „Eine zweite Person muss zumindest in Rufweite sein, für den Fall, dass etwas passiert und man zum Beispiel eingeklemmt wird“, sagt der Experte.

Schweiger empfiehlt, Ausbildungskurse für die Arbeit im Wald zu absolvieren. Derzeit gebe es Überlegungen der Landwirtschaftskammer Tirol gemeinsam mit der AUVA, eine entsprechende Informationsoffensive inklusive Kursangeboten zu initiieren. (np, TT)