Innsbruck – Bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Radfahrer in Innsbruck zog sich am 27. September eine 27 Jahre alte Deutsche einen Kreuzbandriss zu. Zu der Kollision kam es zwischen 17 und 17.30 Uhr auf der Kreuzung Brunecker Straße/Museumstraße. Der in den Unfall verwickelte Mann gab der Verletzten seine Visitenkarte. Die Frau verlegte diese jedoch.

Dass die 27-Jährige schwer am Knie verletzt wurde, stellte sich nun nach einer MRT-Untersuchung heraus. Aufgrund der verlegten Visitenkarte sind die Kontaktdaten des beteiligten Radfahrers allerdings unbekannt. Die Polizei bittet den Mann daher auf diesem Wege, sich bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden. (TT.com)