Alpbach – Bei der Abfahrt vom Hornboden in Richtung Inneralpbach stürzte am Donnerstag ein 42-jähriger Deutscher mit einem E-Bike. Der Mann dürfte laut Polizei in einer Kehre südlich der „Moserbaumgartenalm“ die Vorderbremse zu stark betätigt haben, woraufhin sich das Mountainbike überschlug. Der 42-Jährige brach sich bei dem Sturz das rechte Handgelenk.

Sechs Bergretter der Ortsstelle Alpbach stiegen zum Unfallort ab und leisteten Erste Hilfe. Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Schwaz geflogen. (TT.com)