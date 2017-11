Kiefersfelden – Nach einem Unfall, der am Ende ein wenig schlimmer war als zunächst angenommen, sucht die bayerische Polizei nach einer jungen Autofahrerin mit Kufsteiner Kennzeichen.

Die Lenkerin, die etwa 20 bis 25 Jahre alt sein dürfte, erfasste am Donnerstag gegen 18.30 Uhr eine 21-jährige Fußgängerin, die die Wilhelm-Kröner-Straße in Kiefersfelden überquerte. Die Autofahrerin blieb nach der Kollision zwar sofort stehen, um sich um die auf der Straße liegende Passantin zu kümmern. Diese gab laut Polizei jedoch an, dass „alles halb so wild“ sei. Daraufhin stieg die Pkw-Lenkerin wieder in ihr Fahrzeug und fuhr weiter.

Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Fußgängerin bei dem Unfall wohl doch verletzt wurde. Die Polizeiinspektion Kiefersfelden (Tel.: 004980339740) bittet nun die unbekannte Lenkerin des dunklen Fahrzeuges oder andere Unfallzeugen, sich zu melden. (TT.com)