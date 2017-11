Innsbruck – Gegen 19.45 Uhr wollte am Sonntag eine 39-jährige Frau einen Schutzweg an der Kreuzung Mitterweg/Exlgasse überqueren, als sie von einem Auto erfasst und über die Motorhaube zu Boden geschleudert wurde. Die 39-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Der Lenker flüchtete zunächst Richtung Exlgasse, wobei er ein dort geparktes Fahrzeug streifte. Nach einem Zeugenaufruf der Polizei konnte ein 61-jähriger Innsbrucker als Unfallverursacher ausgeforscht werden. (TT.com)