Scheffau – Ein 58-jähriger Lkw-Lenker war am Montag kurz vor 9 Uhr auf der Loferer Straße von Scheffau in Richtung St. Johann in Tirol unterwegs. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen geriet der Österreicher laut Polizei auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß das Fahrzeug gegen einen entgegenkommenden Lkw und kam in einer angrenzenden Böschung zum Stillstand. Der 58-Jährige wurde nach der Erstversorgung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)