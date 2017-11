Gries am Brenner – Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich Donnerstagfrüh in Gries am Brenner. Ein 79-Jähriger schnitt gegen 8.30 Uhr mit einer Tischkreissäge Restholz auf. Aus ungeklärter Ursache geriet er mit dem rechten Daumen in das Sägeblatt und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Einheimische wurde nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Hall eingeliefert. (TT.com)