Pettnau – Schwere Verletzungen erlitt am Donnerstag kurz nach Mittag ein 55-jähriger Österreicher bei einem Unfall an einer Baustelle in Pettnau. Der Mann war mit Abbrucharbeiten an einem Haus beschäftigt und stand dabei auf einer Metallleiter, die auf Schaltafeln aufgestellt war. Die Schaltafeln waren über eine geöffnete Kellerdecke ausgelegt.

Aus ungeklärter Ursache stürzte die Leiter um und der 55-Jährige fiel rund sechs Meter auf den Betonboden.Er wurde nach der Erstversorgung durch die Feuerwehr Pettnau geborgen und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. (TT.com)