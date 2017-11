Häselgehr – Gleich dreifaches Pech hatten in der Nacht auf Freitag die Bewohner eines Einfamilienhauses in Grießau in der Gemeinde Häselgehr. Kurz vor 23 Uhr am Donnerstagabend gelangten Glutreste nach dem Einheizen eines Ofens über ein Rohr auf eine Tiefkühltruhe und den Boden im Keller – dadurch entwickelte sich ein Brand.

Durch die Hitzeentwicklung schmolzen diverse Rohrleitungen. Daraufhin kam es zu einem Wasserrohrbruch. Durch das ausgetretene Wasser wurde zwar der Brand fast selbstständig gelöscht, aber auch der Keller etwa 30 Zentimeter hoch unter Wasser gesetzt.

Die Freiwillige Feuerwehr Häselgehr konnte den Brandherd mittels Wärmebildkamera lokalisieren. Unter Einsatz von Atemschutz konnte den Flammen der Gar ausgemacht werden. Anschließend wurde der Keller ausgepumpt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist laut Polizei noch nicht bekannt. (TT.com)