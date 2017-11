Mieders – In Mieders ist es am Samstagabend zu einem Unfall gekommen. Gegen 17.40 Uhr war ein 21-jähriger Deutscher auf der Gemeindestraße „Mühltal“ in Richtung Westen unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 19-jähriger Österreicher in die entgegengesetzte Richtung. In einer Rechtskurve geriet der Deutsche auf die Gegenfahrbahn, schildert die Polizei. Der Österreicher könnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, trotz Notbremsung. Es kam zum Zusammenstoß.

Der 19-Jährige wurde leicht an Knie und Schulter verletzt. Während bei ihm ein Alkoholtest negativ verlief, wurde bei dem 21-jährigen 0,59 mg/l Atemluft gemessen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Straße war im Zuge der Unfallaufnahme nur eingeschränkt befahrbar. (TT.com)