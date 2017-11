Traun – In einer Firma in Traun (Bezirk Linz-Land) ist am Sonntagabend aus noch unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen, das sich zu einem Großbrand entwickelt hat, wie die Landespolizeidirektion Linz mitteilte. Bei den Löscharbeiten waren neun Feuerwehren im Einsatz, berichtete die Einsatzleitung der Freiwilligen Feuerwehr Traun auf APA-Anfrage am Montag. Das Feuer sei größtenteils gelöscht.

Gegen 17.41 wurden die Feuerwehren alarmiert, dass ein Firmengebäude in der Langholzstraße in Flammen stehe. Das Feuer habe sich zu einem Vollbrand entwickelt, wie die Einsatzkräfte berichten. Gegen 3.30 Uhr sei der Brand größtenteils gelöscht worden. Bis auf einen Feuerwehrmann, wurde niemand verletzt. Die Polizei, die mit sieben Streifen vor Ort war, rief Anrainer auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Objekt wurde als einsturzgefährdet eingeschätzt, außerdem könnten giftige Dämpfe austreten. (APA)