Perth – Eine acht Jahre alte Motorsport-Enthusiastin ist in Australien bei ihrer ersten Alleinfahrt tödlich verunglückt. Das Mädchen versuchte, auf einer Rennstrecke im westaustralischen Perth ihren Junioren-Führerschein im Dragster-Rennen zu machen, als sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor und gegen eine Absperrung aus Beton raste, wie mehrere australische Medien berichteten. Der Aufprall am Samstag war so stark, dass sie mehrere lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Am Sonntag starb sie in einem Krankenhaus.

Das Mädchen war erst drei Tage zuvor acht Jahre alt geworden. Das ist in Australien das Mindestalter für die Teilnahme an diesen Beschleunigungsrennen, wie die australische Nachrichtenagentur AAP berichtete. Der Führerschein sei ihr Geburtstagsgeschenk gewesen.

Die Achtjährige stammt aus einer Familie, die sich für Autorennen begeistert. Auf der Facebook-Seite ihres Vaters posierte sie zusammen mit ihrer älteren Schwester, beide mit Rennhelm und Rennoverall. Der Tag hätte „aus den richtigen Gründen in Erinnerung bleiben“ sollen, schrieb der Vater AAP zufolge am Sonntag. (dpa)