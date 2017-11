Radfeld – Ein 36-jähriger Arbeiter geriet am Montag auf einer Baustelle in Radfeld mit seiner Hand zwischen die Ladefläche eines Sattelschleppers und ein Lastenpaket aus Stahlträgern. Der Österreicher war einem Kollegen zu Hilfe gekommen und hatte versucht, ein blockiertes Teil zu lösen und das Lastenpaket zu dirigieren. Er wurde mit schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik gebracht. (TT.com)