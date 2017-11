Wörgl – Gerade in dem Moment, als der Schulbus einfuhr, stolperte am Montagnachmittag nach einem Gedränge ein Zwölfjähriger an der Haltestelle des BRG Wörgl. Der Bub geriet mit dem linken Fuß unter das Hinterrad des Fahrzeugs. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Kufstein gebracht. (TT.com)