Innsbruck – Am Donnerstagnachmittag bog eine deutsche Radfahrerin im Stadtteil Wilten in Innsbruck vom Innenhof ihres Hauses in die Franz Fischerstraße ein und wurde dabei von einem Taxi erfasst. Der 48-jährige Lenker gab an, die 23-Jährige übersehen zu haben, da ihm das Heck die Sicht verdeckt hätte. Die Radlerin wurde zu Boden geschleudert und unbestimmten Grades verletzt. (TT.com)