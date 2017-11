Telfs – Mit Verletzungen unbestimmten Grades musste eine 18-jährige Autofahrerin am Samstagabend nach einem schweren Unfall auf der Mieminger Straße (B189) ins Landeskrankenhaus Hall eingeliefert werden.

Die junge Lenkerin war zuvor auf der Fahrt in Richtung Telfs beim so genannten Mäderloch vor dem Tunnel wegen überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern geraten. Das Auto rutschte über die Gegenfahrbahn und schlitterte in eine angrenzende Wiese. Dort durchbrach es einen Holzzaun, drehte sich und prallte mit der Beifahrerseite gegen eine Steinmauer. Durch die Wucht des Anpralls überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Lenkerin konnte noch selbstständig aus dem Fahrzeug klettern. Unfallzeugen alarmierten die Rettung. Im Einsatz standen Rettung, Feuerwehr und ein Abschleppdienst. (TT.com)