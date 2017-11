Innsbruck – Fast drei Wochen ist ein Unfall in der König-Laurin-Allee/Dreiheiligenstraße in Innsbruck nun her, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde.

Der 47-jährige Radler war am 31. Oktober gegen 12.45 Uhr im Kreuzungsbereich von einem abbiegenden Auto erfasst worden. Als die Autofahrerin nach dem Wohlbefinden des Mannes fragte, gab er an, nicht verletzt worden zu sein. Deshalb fuhr die Fahrerin weiter, ohne ihre Daten zurückzulassen. Erst jetzt wurde allerdings bekannt, dass der Radfahrer doch Verletzungen erlitten haben dürfte.

Die Polizei bittet daher die Unfalllenkerin oder Zeugen, sich zu melden. Die Frau war laut Beschreibung 18-30 Jahre alt, hatte dunkle Haare und fuhr einen grauen Fiat, möglicherweise einen Fiat Punto. Auf dem Beifahrersitz fuhr außerdem noch eine weitere junge Frau mit. Hinweise bitte an die Verkehrspolizei Innsbruck unter Tel. 059133/7591-100. (TT.com)