Finkenberg – Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am Samstagabend auf der Landstraße in Finkenberg. Der Fahrer eines Autos geriet aus unbekannter Ursache in einer Kurve über den Fahrbahnrand hinaus und schlitterte eine Böschung hinunter.

Das Auto stürzte dann über eine eineinhalb Meter hohe Mauer auf den Parkplatz eines Privathauses, wo es schwer beschädigt stehen blieb. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr musste aber ausgelaufene Betriebsmittel binden. Für die Dauer der Aufräumarbeiten war die Straße nur einseitig passierbar. (TT.com)