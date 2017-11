Wattens – Zu einem Wohnungsbrand musste in der Nacht auf Sonntag die Feuerwehr in Wattens ausrücken. Als die Bewohnerin eines Mehrparteienhauses gegen 4 Uhr heimkam und die Tür ihrer Wohnung öffnete, kam ihr beißender Rauch entgegen. Sofort schlug die Frau Alarm. Sie verständigte einen Nachbarn, der dann die übrigen Bewohner aus ihren Wohnungen läutete und ins Freie brachte.

Die Feuerwehr drang in die verrauchte Wohnung vor und konnte als Brandursache ein vergessenes Grablicht auf einer Kommode im Wohnzimmer ausmachen. Die Florianis hatten das Feuer rasch gelöscht.

Die Wohnung wurde durch die starke Verrußung allerdings so stark beschädigt, dass sie vorerst nicht mehr bewohnbar ist. Verletzt wurde laut ersten Erhebungen niemand. An den übrigen Wohnungen in dem Haus entstand kein Schaden. (TT.com)