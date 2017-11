Braunau am Inn – Weil er während der Fahrt die Handbremse ausprobieren wollte, verursachte ein 18-jähriger Lenker aus Burgkirchen in Oberösterreich heute, Sonntag, einen Verkehrsunfall. Der junge Mann war auf der Mauerkirchner Straße in Richtung Weng im Innkreis unterwegs. Durch das Ziehen der Handbremse kam der Wagen ins Schleudern. Das Auto überschlug sich und blieb in einem Graben liegen.

Der Lenker aus Burgkirchen und seine 18-jährige Beifahrerin aus Geinberg wurden verletzt ins Krankenhaus Braunau eingeliefert, teilte die Polizei mit. (APA)