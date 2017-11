Neu-Delhi – Nach dem Einsturz einer Plastikfabrik in Nordindien sind die Leichen von zwölf Menschen geborgen worden. Es wurde befürchtet, dass noch weitere Opfer unter den Trümmern liegen, sagte ein Bezirkssprecher am Dienstag.

In der Fabrik in der Millionenstadt Ludhiana nahe der pakistanischen Grenze war am Montag zunächst ein Feuer ausgebrochen. Während die Feuerwehr die Flammen zu löschen versuchte, stürzte das Gebäude ein. Unter den Toten war mindestens ein Feuerwehrmann. Zwei Menschen wurden verletzt geborgen und in ein Krankenhaus gebracht.

Vermutlich habe eine Explosion von Chemikalien in dem Gebäude den Einsturz verursacht, sagte der Sprecher. Die Polizei erstatte am Dienstag Anzeige wegen Fahrlässigkeit gegen den Fabrikbesitzer. (APA/dpa)