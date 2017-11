Feldkirchen – Ein Kleinkind aus dem Bezirk Feldkirchen in Kärnten hat sich am Mittwoch mit heißem Tee verbrüht. Laut Polizei wollte die Mutter (39) den Tee gerade im Bett trinken, als das eineinhalbjährige Mädchen zu ihr ins Bett hüpfte und der Unfall passierte. Mit Verbrennungen 3. Grades am Oberkörper, an beiden Armen sowie an Hals und Kinn wurde das Kind ins Landeskrankenhaus Villach geflogen. (APA)