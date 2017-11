Telfs – Aufgrund einer Vorrangverletzung stießen am Donnerstag gegen 14.45 Uhr im Telfer Ortsgebiet zwei Autos zusammen. In einem Fahrzeug befand sich eine 45-jährige Frau und zwei Kinder im Alter von einem bzw. sechs Jahren. Sie wurden in die Innsbrucker Klinik gebracht – die Kinder zur Klärung möglicher Verletzungen, die Frau mit einer Beinverletzung. Die andere Unfalllenkerin (59), wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus Hall geflogen. (TT)