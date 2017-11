Ein 58-jähriger Einheimischer führte am Freitag in seiner Tischlerei in Silz Arbeiten an der Kantenanleimmaschine durch. Dabei geriet er in ein laufendes Sägeblatt und zog sich schwere Verletzungen am rechten Unterarm zu. Nach der notärztlichen Versorgung vor Ort wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (TT.com)