Söll – Zu einem spektakulären Verkehrsunfall kam es am Freitagabend gegen 23 Uhr auf der Eibergstraße im Gemeindegebiet von Söll. Ein 19-jähriger Tiroler verlor auf der nassen Straße die Kontrolle über sein Auto und kam rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen rutschte anschließend mehrere Meter auf der Leitplanke entlang, bevor er in einer Höhe von etwa vier Metern auf eine Steinwand am rechten Straßenrand katapultiert wurde. Von dort prallte das Fahrzeug ab, überschlug sich mehrmals und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo es schließlich wieder auf den Rädern stehen blieb.

Während des Pkw-Überschlages wurde laut Polizei eine 16-jährige Insassin durch das Fenster aus dem Auto geschleudert. Die junge Tirolerin wurde dabei schwerst verletzt. Sie wurde nach medizinischer Erstversorgung in die Klinik nach Innsbruck gebracht.

Der 19-jährige Lenker des Fahrzeuges sowie zwei weitere Insassen (ein 19- und ein 20-jähriger Tiroler) wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt – sie wurden ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. (TT.com)