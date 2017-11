Lienz – Samstagfrüh brach in einem Container am Eislaufplatz in Lienz ein Brand aus. Die Eishockeyausrüstung von fünf Spielern wurde dabei laut Polizei komplett beschädigt. Brandursache dürfte ein technischer Defekt am Elektroheizstrahler gewesen sein.

Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. (TT.com)