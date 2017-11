Leeds – Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem gestohlenen Auto sind in Großbritannien fünf Menschen ums Leben gekommen, darunter drei Kinder. Der Kleinwagen war am späten Samstagabend in Leeds in einen Baum gerast. Die Polizei sprach am Sonntag von einem „kompletten Gemetzel“. Zwei 15-jährige Buben wurden am Unfallort festgenommen: Möglicherweise hat einer von ihnen das Auto gesteuert.

Bei dem Unfall kamen ein 12-jähriger Bub und zwei 15-jährige männliche Teenager ums Leben. Außerdem starben zwei Männer im Alter von 24 und 28 Jahren. Nach Polizeiangaben war zunächst noch nicht klar, ob alle Opfer im Auto saßen oder auch Fußgänger darunter waren. An dem Unfall sei aber kein weiteres Fahrzeug beteiligt gewesen. (APA/dpa)