Leeds – In Großbritannien ist ein 15 Jahre alter Junge angeklagt worden, weil er einen schweren Verkehrsunfall mit fünf Toten verursacht haben soll. Er war nach den Ermittlungen am Wochenende mit einem gestohlenen Auto im englischen Leeds gegen einen Baum gerast – dabei starben ein zwölf Jahre alter Junge, sein zwei Jahre älterer Bruder, ein 15-Jähriger und zwei 24-Jährige.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, saßen sie alle in dem Auto. Am Unfalltag war das noch nicht klar gewesen. Zunächst war ein weiterer 15-Jähriger als Verdächtiger festgenommen worden, weil die Polizei nicht sicher wusste, wer das Auto gesteuert hatte. Er wurde am Montag freigelassen. (dpa)