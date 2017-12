Matrei in Osttirol – Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag gegen 13.20 Uhr in Matrei in Osttirol. Ein 61-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Kufstein wollte von einer Tankstelle auf die Felbertauernstraße auffahren. Dabei übersah er laut Polizei einen Pkw und es kam zum Zusammenstoß. Der 61-Jährige sowie der 34-jährige Lenker aus Kärnten wurden beim Unfall unbestimmten Grades verletzt. An den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)