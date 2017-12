Saarbrücken – Nach dem Brand mit vier Todesopfern in einem Haus in Saarbrücken (Saarland) hat die Polizei eine 37-jährige Bewohnerin festgenommen. Gegen sie liege der Verdacht der Brandstiftung vor, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums Saarbrücken am Montagmorgen. Es handele sich um die Bewohnerin der Wohnung, in der das Feuer am Sonntag ausgebrochen sei. Mehr wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen.

Weiter unklar ist die Identität von zwei Todesopfern. Am Sonntag waren nur ein 69 und ein 70 Jahre alter Mann identifiziert worden. Ein 42 Jahre alter Mann, der bei einem Sprung aus dem Gebäude lebensgefährlich verletzt worden war, sei im Krankenhaus und mittlerweile stabil, hieß es.

Mann sprang aus Fenster

Das fünfstöckige Wohnhaus sei weiter gesperrt. „Die Bewohner werden so schnell nicht zurückkehren können“, sagt der Polizeisprecher. Das Haus sei durch den Rauch kontaminiert. Die Bewohner seien bei Freunden und Bekannten untergekommen oder in Wohnungen, die die Stadt vermittelt habe.

Laut Polizei war das Feuer am frühen Sonntagnachmittag vermutlich im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Die Flammen hätten sich rasch bis zur dritten Etage ausgebreitet. In dem Haus seien 57 Bewohner gemeldet. Die Feuerwehr rettete 29 Menschen. Zehn kamen in ein Krankenhaus. Ein 42 Jahre alter Mann sprang aus dem Gebäude und verletzte sich dabei lebensgefährlich.

Außerdem zogen sich fünf Feuerwehrleute Rausgasvergiftungen zu. Nach Angaben eines Sprechers atmeten sie die giftigen Dämpfe ein, als sie vor dem Gebäude standen. Ein Feuerwehrmann blieb in der Klinik. Die Einsatzkräfte hätten „alles Menschenmögliche“ gemacht, um Leben zu retten, sagte Oberbürgermeisterin Charlotte Britz (SPD).

Probleme bei der Feuerwehr

Die Feuerwehr-Gewerkschaft im Saarland beklagte indes, dass bei dem Einsatz eine Drehleiter ausgefallen sei. Die Rettungskräfte bräuchten zuverlässige Geräte, sagte der Landesvorsitzende Detlef Schütz. „Überalterte Fahrzeuge und Ausrüstung sind nicht tolerierbar.“

Wie ein Sprecher der Stadt der Deutschen Presse-Agentur sagte, war ein Einsatzfahrzeug erst am vergangenen Freitag nach einer Reparatur aus der Werkstatt gekommen. Es habe als einsatzbereit gegolten. „Wieso es heute beim Einsatz bei diesem Fahrzeug zu technischen Problemen kam, muss geprüft werden“, sagte der Sprecher. Drei Fahrzeuge mit Drehleitern waren vor Ort. Mit ihrer Hilfe wurden viele Menschen gerettet. (dpa)