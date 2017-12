Wien – Ein 19 Jahre alter Wiener hat sich in der Nacht auf Sonntag tief in Schwierigkeiten manövriert. Zuerst krachte er mit seinem Auto in offensichtlich alkoholisiertem Zustand gegen je zwei Pkw und Mopeds am Straßenrand, dann verweigerte er den Alkotest und beschimpfte Polizisten. Zuletzt wurde er im Rettungsauto handgreiflich, das ihn mit blutenden Gesichtsverletzungen in ein Spital brachte.

Nach Angaben der Polizei vom Montag machte der Mann ein Auto, das ihn geschnitten habe, verantwortlich dafür, dass er in der Margaretner Reinprechtsdorfer Straße mit seinem Auto die abgestellten Fahrzeuge beschädigte. Einen Alkotest verweigerte der 19-Jährige, was von der Behörde als Schuldeingeständnis gewertet wird und laut Polizeisprecher Paul Eidenberger automatisch die Höchststrafe - Führerscheinentzug inklusive - zur Folge hat. Stattdessen beschimpfte der ganz offensichtlich betrunkene Bursch die Polizisten und forderte, dass seine Mutter kommt. Daraufhin wurde die verwaltungsrechtliche Festnahme ausgesprochen.

Im Rettungsauto, das ihn wegen einer blutenden Nase und ebenfalls blutenden Lippe in ein Krankenhaus brachte, versuchte der 19-Jährige die Einsatzkräfte zu schlagen, woraufhin der Bursch den Rest der Fahrt in Handfesseln verbrachte. Ob seine Erklärung über die Ursache des Unfalls in der Reinprechtsdorfer Straße mit der Realität übereinstimmt, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. (APA)