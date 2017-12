Ischgl – Ein eingesteckter Akku war laut Polizei möglicherweise die Ursache für einen Brand in Ischgl. Die Einsatzkräfte wurden am frühen Montagnachmittag zu einem Mehrparteienhaus gerufen, nachdem im Schlafzimmer einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen war. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Zimmer bereits in Vollbrand.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Löscharbeiten unter schwerem Atemschutz erfolgen. Der Raum brannte vollständig aus. Als Brandursache dürfte nach Einschätzung der Brandermittler ein technisches Gebrechen in Frage kommen. Die Ermittlungen laufen noch. (TT.com)