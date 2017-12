Leutasch – In einem Hotel in der Leutasch ist am Dienstagnachmittag der Wellnessbereich eines Hotels gesperrt worden. Grund dafür war ein Chlorgasaustritt. Wie die Polizei schreibt, kam es beim Hantieren eines Angestellten (63) um etwa 16.35 Uhr zu dem Zwischenfall. Chlorgaspulver kam mit einer Flüssigkeit in Verbindung, daraufhin kam es zu einer starken Gasentwicklung. Die Feuerwehren Leutasch und Telfs gaben den Wellnessbereich etwa drei Stunden später wieder frei. Drei Angestellte des Hotels wurden mit der Rettung zur Kontrolle ins Krankenhaus Hall gebracht. (TT.com)