Tulfes – Fatales Ausweichmanöver: Weil ein 24-jähriger Lkw-Lenker am Freitag um 6.40 Uhr auf der Mittelgebirgslandesstraße in Tulfes einem Wild ausweichen wollte, verlor er die Kontrolle über seinen Lkw und stürzte damit in ein Bachbett.

Der Mann war gerade im Ortsteil Gasteig auf Höhe „Gleinshöfe“ unterwegs, als er links von der Straße abkam. Der 24-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien, wurde aber verletzt. Der Lkw musste schwer beschädigt geborgen werden. Für die Dauer der Bergung war die Landesstraße nur einspurig befahrbar.

Autofahrer stürzte in Graben

Auch in Seefeld kam in der Nacht auf Freitag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Autofahrer, der auf der Seefelderstraße in Richtung Scharnitz unterwegs war, verlor aus unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Pkw und stürzte in einen Graben. Die Feuerwehr musste den Lenker aus dem Wrack schneiden. Er wurde im Anschluss in die Klinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)