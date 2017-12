St. Ulrich am Pillersee – Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 17 Uhr in St. Ulrich am Pillersee. Dort wollte eine 19-jährige Angestellte eines Tourismusbetriebes ein Pferd über einen Gang in die Pferdebox führen.

Plötzlich scheute das Tier aus unbekannter Ursache, riss sich los und flüchtete aus dem Stallgebäude. Beim Drehen schlug das Pferd mit den Hinterbeinen aus und traf die 19-Jährige am Oberkörper und am Hinterkopf mit seinen Hufen.

Die junge Frau musste mit schweren Verletzungen ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg geflogen werden. (TT.com)