Bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche ist am Freitag in Strobl (Flachgau) eine 45-jährige Wienerin verletzt worden. Während der Fahrt auf der Sportplatzstraße erschraken die Pferde vermutlich wegen einer Flagge am Sportplatz.

Die zwei Pferde liefen auf den Rasen des Sportplatzes, die Kutsche kippte um und schlitterte einige Meter weiter, teilte die Polizei mit. Der 49-jährige Kutscher und zwei weitere Fahrgäste, eine 19-jährige Oberösterreicherin und ein Fahrgast aus Wien, blieben unverletzt. (APA)