Hopfgarten – Zwei Skitourengeher fuhren am Freitag gegen 13.30 Uhr in Kelchsau im Bereich „Kurzer Grund/Wildalmseen“ in Richtung Manzenkaralm ab. Als die beiden Deutschen auf etwa 1.750 Metern Seehöhe einen Hang querten, löste sich ein Schneebrett und riss den 24-Jährigen rund 20 Meter mit. Der Wintersportler wurde teilverschüttet und erlitt dabei eine leichte Kopfverletzung. Der 33-jährige Tourengeher wurde nicht mitgerissen und blieb unverletzt. Beide wurden vom Hubschrauber geborgen und ins Tal geflogen. (TT.com)