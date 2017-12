Pettnau – Eine 53-jährige Frau wurde am Freitag bei einem Verkehrsunfall auf der Tiroler Straße (B171) in Pettnau verletzt. Die Portugiesin fuhr gegen 17.40 Uhr mit ihrem Auto in westliche Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Wagen mit der unmittelbar rechts neben der Straße befindlichen Felswand. Durch den Anprall überschlug sich das Fahrzeug und kam schließlich auf der Fahrbahn am Dach liegend zum Stillstand.

Die 53-Jährige wurde von einem nachkommenden Pkw-Lenker aus dem Fahrzeug geborgen. Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Hall eingeliefert. Die B171 war während der Bergearbeiten rund 50 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt. (TT.com)