Söll, Kufstein, Zirl, Fieberbrunn – Der einsetzende Schnee wurde am Freitagabend und Samstagfrüh gleich mehreren Autofahrer in in Tirol zum Verhängnis.

Am Freitagabend kamen gleich zwei Autofahrer gegen 17 Uhr auf der Hochkönigbundesstraße bei Fieberbrunn von der Straße ab. Während ein Lenker mit seinem Audi an der Leitplanke hängen blieb, stürzte das zweite Auto rund 50 Meter auf eine darunterliegende Gemeindestraße ab. Zum Glück wurde niemand verletzt, der Sachschaden ist allerdings enorm.

Vier Verletzte in Söll

Kurze Zeit später kam es dann in Söll zu einem schweren Verkehrsunfall. Vier Freundinnen im Alter von 18 und 19 Jahren wurden gegen 20.35 Uhr im Gemeindegebiet von Söll bei einem Autoabsturz verletzt. Die Frauen waren in Richtung Kufstein unterwegs, eine 18-Jährige saß am Steuer. Plötzlich geriet die Lenkerin aufgrund der winterlichen Verhältnisse in einer Kurve ins Schleudern und brachte das Auto nicht mehr unter Kontrolle.

Es stürzte über eine Böschung und überschlug sich mehrmals. Auf einer Wiese kam es schließlich am Dach liegend zum Stillstand. Die Insassinnen, die alle vier angegurtet waren, konnten selbstständig einen Notruf absetzen. Sie mussten verletzt ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert werden. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Die Bundesstraße war für die Dauer der Aufräumarbeiten nur erschwert passierbar.

Tranporter stürzte in Zirl ab

In der Nacht auf Samstag mussten dann die Einsatzkräfte in Zirl ausrücken. Am Zirlerberg war ein Transporter auf der glatten Straße ins Rutschen geraten und über eine Böschung gestürzt. Nachkommende Lenker halfen dem Fahrer aus dem Fahrzeug, er blieb unverletzt. Für die Dauer der Aufräumarbeiten musste der Zirlerberg komplett gesperrt werden, es kam auch zu Verzögerungen im Frühverkehr.

Auto blieb in Kufstein an Bäumen hängen

In den frühen Morgenstunden verlor schließlich ein Autofahrer in Kufstein auf der Thierseestraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte über eine Böschung, das Auto blieb aber zum Glück an mehreren Bäumen hängen. Der Lenker wurde von der Rettung erstversorgt. Die Feuerwehr Kufstein musste das Wrack sichern und bergen. (TT.com)