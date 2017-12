Going – Dramatische Minuten erlebte am Samstag kurz nach Mittag ein 21-jähriger Autolenker auf der Innsbruckerstraße zwischen St. Johann und Going im Bereich Sonnseite. Gegen 12.20 Uhr nahm der junge Mann plötzlich Brandgeruch im Pkw wahr und sah Flammen am Heck des Fahrzeugs. Er hielt sofort an und versuchte die hintere Tür und die Heckklappe zu öffnen, um seinen einjährigen Sohn von der Rückbank zu befreien.

Da beides nicht funktionierte, schlug er die hintere Seitenscheibe ein und rettete das Kleinkind gerade noch rechtzeitig aus dem Auto. Nur kurz darauf stand der Pkw in Vollbrand, die alarmierte Feuerwehr löschte das völlig zerstörte Fahrzeug.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Vater und Sohn blieben zum Glück unverletzt. (TT.com)