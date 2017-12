Von Nikolaus Paumgartten

Going – Eigentlich wollte der Erpfendorfer Orhan Aksu Samstagmittag seine Frau in Ellmau von der Arbeit abholen. Doch die Fahrt mit dem Familienauto und dem 20 Monate alten Sohn Azad Ali auf dem Rücksitz hätte an jenem Tag um ein Haar in einer Tragödie geendet.

Gegen 12.20 Uhr war der 21-jährige Familienvater im Gemeindegebiet von Going mit dem Auto unterwegs, als er plötzlich Brandgeruch feststellte. „Ich habe zuerst gedacht, dass da jemand falsch eingeheizt hat und es deshalb so riecht“, erinnert sich Orhan Aksu am Tag nach dem Vorfall. Als der Gestank nicht nachließ, hatte er das Auto seines Vordermanns im Verdacht. Ein Blick in den Rückspiegel ließ von einer auf die nächste Sekunde einen Alptraum wahr werden: Aus dem Heck seines Autos schlugen Flammen, im Bereich des Bremslichtes an der Heckscheibe rauchte es stark. „Ich habe sofort angehalten und bin zur hinteren Türe gelaufen, um meinen Sohn aus dem Auto zu holen“, erzählt der Familienvater. Doch die Türe ließ sich nicht öffnen – der kleine Azad Ali war eingesperrt. „Ich habe versucht, die Türe wegzureißen“, erinnert sich der 21-Jährige. Vergeblich. „Mit einem Lachen im Gesicht habe ich ihm dann zu verstehen gegeben, dass er zum anderen Fenster hinausschauen soll.“ Und als der Bub seinen Kopf wegdrehte, schlug Orhan Aksu mit der bloßen Faust das Seitenfenster ein, ohne dass Splitter seinen Sohn im Gesicht verletzen konnten. „Ich hatte in diesem Moment solche Kräfte. Ich glaube, ich hätte das ganze Auto umdrehen können“, erzählt der Vater. Er habe seinen Sohn schließlich aus dem Auto gerissen und in den Schnee gelegt, in der Meinung, er müsse ihn kühlen. Doch zum Glück hatten die Flammen den Buben noch nicht erreicht. Sekunden später hatte sich das Feuer aber auf das ganze Auto ausgebreitet, es brannte vollständig aus.

Vater und Sohn haben den Vorfall – abgesehen von einem schmerzenden Handgelenk bei Orhan Aksu – unverletzt überstanden. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus, Genaues lasse sich aber aufgrund der Zerstörung nicht mehr sagen.