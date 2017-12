Sautens – Schrecklicher Fund in Sautens im Bezirk Imst. Die Polizei bestätigte am Sonntag, dass die verkohlte Leiche eines älteren Mannes am Nachmittag in einem Wohnhaus entdeckt worden ist.

Vermutlich dürfte der Mann bei einem Brand verstorben sein. Näheres dazu ist noch nicht bekannt. Die Brandexperten des LKA werden erst am Montag ihre Ermittlungen aufnehmen. (TT.com)