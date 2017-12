Sautens – Schrecklicher Fund in Sautens im Bezirk Imst. Die Polizei berichtete am Sonntag, dass die teils verkohlte Leiche eines älteren Mannes am Nachmittag in einem Wohnhaus entdeckt wurde.

Ein Angehöriger hatte zuvor gemeldet, dass er seit Tagen nichts mehr von seinem Taufpaten gehört habe und Rauchgeruch aus dessen Haus dringe. Die Polizeibeamten öffneten daraufhin die Eingangstüre und fand den Toten im Schlafzimmer. Es sei zwar wahrscheinlich, aber noch nicht gesichert, dass es sich dabei um den Hausbesitzer handele. Eine Obduktion wurde angeordnet, das Landeskriminalamt übernahm den Fall.

Vermutlich dürfte der Mann bei einem Brand verstorben sein, der sich zwischen 5. und 10. Dezember ereignet haben muss. Die Brandexperten des LKA werden am Montag ihre Ermittlungen aufnehmen. (TT.com)