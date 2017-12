Innsbruck – Eine in Flammen stehende Holzhütte im Innsbrucker Stadtteil Höttinger Au musste am Sonntagabend von den Männern der Berufsfeuerwehr bzw. der Feuerwehr Hötting gelöscht werden. Den Ermittlungen zufolge hatten die Besitzer am Abend zuvor am offenen Holzkohlegrill beim Wohnhaus bis gegen 23 Uhr gegrillt und die aus dem Grill entnommene Asche im nördlichen Bereich des Gartenhauses auf der Schneedecke entsorgt. Durch den Föhnsturm glimmten die Rückstände auf und führten offensichtlich zum Brand, teilte die Polizei mit. An den angrenzenden Wohngebäuden entstand kein Sachschaden. Verletzt wurde niemand. (TT.com)