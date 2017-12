Innsbruck – Gegen 8.30 Uhr löste der Brand einer Tunnelbohrmaschine Montagfrüh im Brennerbasistunnel einen Großeinsatz aus. Laut Angaben von ORF Tirol befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes rund 50 Arbeiter in der Röhre. Zu mehr als einem Dutzend habe man zunächst keinen Kontakt aufnehmen können. Wie sich später herausstellte, haben sich zwölf von ihnen in einen Schutzcontainer retten können, daher sei der Kontakt abgebrochen. Man habe sie dann aber telefonisch erreicht, den Angaben zufolge sind die Arbeiter unverletzt. Laut Polizei ist der Aufenthalt von drei Personen noch ungeklärt.

Der Brand war in einem Erkundungsstollen zum Brennerbasistunnel im Ahrental südlich von Innsbruck ausgebrochen. Neben der Berufsfeuerwehr standen die Feuerwehren Amras, Vill und Hötting sowie mehrere Fahrzeuge des Roten Kreuzes im Einsatz. Das Feuer ist in der Zwischenzeit gelöscht worden, der Einsatz dauert noch an. Derzeit sind Erkundungsteams der Feuerwehr im Tunnel im Einsatz. (TT.com/APA)