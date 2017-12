Absam – Ein Brand in einer Wohnung in Absam kostete Montagfrüh eine Katze das Leben. Gegen 5.45 Uhr war das Feuer in der Wohnung ausgebrochen, die Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten.

Die Feuerwehr konnte den Brand in kurzer Zeit löschen – für den Stubentiger gab es allerdings keine Rettung mehr. Das Feuer dürfte nach derzeitigem Ermittlungsstand wegen eines defekten Kühlschranks ausgebrochen sein. (TT.com)