Baumgarten an der March (APA) - Eine Explosion in der Gasstation in Baumgarten in der Gemeinde Weiden a.d. March (Bezirk Gänserndorf) hat Dienstagfrüh nach Polizeiangaben 60 Verletzte gefordert. Zahlreiche Feuerwehren rückten aus, ebenso die Notarzthubschrauber "Christophorus 3" und "Christophorus 9". Das Rote Kreuz entsandte zwei Notarzt- und zehn Rettungswagen.

Am Unglücksort machte sich auch ein Polizeihubschrauber ein Bild aus der Luft, teilte Heinz Holub von der Landespolizeidirektion mit. "C 9" flog ein Opfer mit Verbrennungen ins AKH Wien. Laut einem ÖAMTC-Sprecher kehrte der Notarzthubschrauber in der Folge wieder nach Baumgarten zurück.