Baumgarten an der March - Eine Explosion in der Gasstation der Gas Connect Baumgarten in der Gemeinde Weiden a.d. March (Bezirk Gänserndorf) hat am Dienstag gegen 9.00 Uhr ein Todesopfer gefordert. Zudem wurden laut Rotem Kreuz Niederösterreich 21 Menschen verletzt. Die meisten erlitten dabei Rauchgasvergiftungen sowie Verbrennungen, berichtet Sonja Kellner vom Roten Kreuz. Auch das an die Gasstation angrenzende Lebenshilfehaus musste evakuiert werden. Es handelte sich um eine Sicherheitsmaßnahme, die 50 Bewohner wurden vom Roten Kreuz betreut.

Das Großfeuer konnte bereits eingedämmt werden. Die Feuerwehren kümmern sich nun noch um "einige kleinere Brandherde". "Die Anlage wurde im kontrollierten Zustand heruntergefahren und ist außer Betrieb", sagte der Sprecher von Gas Conncect, Armin Teichert. Als Ursache wurde ein technischer Defekt genannt. Auch Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) gehen von einem technischen Gebrechen aus: "Es gibt derzeit keinerlei Hinweise auf einen intentionalen Angriff oder eine anderweitige Tathandlung", hieß es am Dienstagnachmittag in einer Aussendung.

Mehr als 300 Einsatzkräfte vor Ort

Koordinierte Einsatzstäbe von Bezirkshauptmannschaft, Feuerwehr, Rotem Kreuz und Landespolizeidirektion wurden eingerichtet. Notarzt- und Polizeihubschrauber sind im Einsatz und verschaffen sich ein umfassendes Lagebild, berichtet Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). "Jetzt steht das Retten und Bergen im Vordergrund", so Mikl-Leitner in einer Aussendung. Bundespräsident Van der Bellen kondolierte auf Facebook und dankte den Rettungsteams. Insgesamt waren mehr als 300 Kräfte der Blaulichtorganisationen im Einsatz.





Gas-Großhandelspreise in Europa gestiegen

Nach der Explosion zogen die Gaspreise in Europa scharf an. In Italien stieg der Day-ahead-Großhandelspreis um 87 Prozent auf 44,50 Euro je Megawattstunde (MWh). Der Preis für britisches Gas zur sofortigen Lieferung schnellte um 32 Prozent nach oben.

Die Gaslieferungen über die Slowakei waren nach dem Großbrand in Baumgarten unterbrochen, zitiert Reuters den slowakischen Pipelinebetreiber Eustream. Der russisch Gazprom-Konzern bemühte sich nach eigenen Angaben um eine Umleitung der Gaslieferungen um die ununterbrochene Belieferung seiner Kunden sicherzustellen.

Der Betreiber Gas Connect Austria betonte, dass die nationale Erdgasversorgung auf "absehbare Zeit abgedeckt werden kann". Der Transit durch Österreich Richtung Süden und Südosten sei allerdings bis auf Weiteres beeinträchtigt. "Die benachbarten Fernleitungsbetreiber wurden umgehend informiert, damit rechtzeitig Maßnahmen eingeleitet werden können", hieß es seitens des Unternehmens.

Eine der größten Gasstationen Europas

Rund 40 Mrd. Kubikmeter Erdgas fließen pro Jahr durch Baumgarten, in Österreich werden knapp 8 Mrd. Kubikmeter verbraucht. Über mehrere Leitungen kommt das Erdgas über die Slowakei und Deutschland nach in die seit 1959 bestehende Gasstation Baumgarten.

Die Weiterleitung der Gasströme an nationale und internationale Geschäftspartner erfolgt über das rund 2.000 km lange österreichische Fernleitungs- und Verteilerleitungsnetz. Dieses Netz wird mit Ausnahme der Trans-Austria-Gasleitung (TAG) von Gas Connect Austria betrieben. Die Gas Connect Austria gehört zu 51 Prozent dem österreichischen Öl- und Gaskonzern OMV, den Rest halten der italienische Gasnetz-Betreiber SNAM und der Allianz-Versicherungskonzern.

"System Change" fordert Ausstieg aus gefährlichen, fossilen Energien

Die Orgnaisation "System Change, not Climate Change" reagierte auf den Vorfall im Marchfeld in einer Aussendung und betonte, dass Gas, Öl und Kohle gleichermaßen für Menschen und Klima gefährlich seien. Sie forderte die Politik auf, den Ausstieg aus gefährlichen und klimaschädlichen Technologien einzuleiten.

Der Vorfall in Baumgarten beweise, dass man so schnell wie möglich aus fossiler Energie aussteigen müsse. "Dazu gehört auch Erdgas, das oft als 'saubere Brückentechnologie' verkauft wird. Obwohl dessen Klimaschädlichkeit und Gefahren bekannt sind, wird in Europa weiter in neue Gasinfrastruktur investiert", kritisierte Iris Frey von "System Change!".

Verwiesen wurde auf die "gerade heute" anstehende Entscheidung der Europäischen Investitionsbank über einen Kredit über 1,5 Milliarden Euro für die "Transadriatische Pipeline", als Teilstück des südlichen Gaskorridors, über den Erdgas aus Aserbaidschan nach Europa transportiert werden soll. Bei einem Unfall seien auch dort massive Gefahren für Umwelt und die lokale Bevölkerung zu befürchten. (APA, TT.com)