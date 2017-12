Ellmau – Beinahe unverletzt überstand eine 30-jährige Tirolerin am Dienstagmorgen in Ellmau einen schweren Verkehrsunfall. „Es ist ein Wunder, dass nicht mehr passiert ist. Vor 20 oder 30 Jahren, als die Autos noch nicht so gut gebaut waren, wäre es anders ausgegangen“, sagt ein Beamter der Polizei Söll. Die junge Frau bog gegen 6.50 Uhr beim Steinernen Tisch in die Straße ab, reihte sich in den Verkehr ein, wurde dabei von einem Lastwagen gerammt und mehrere Meter weit mitgeschleift. Laut Polizei hatte der Lkw-Fahrer keine Chance mehr zu bremsen. Die junge Autolenkerin habe selbstständig aus ihrem Fahrzeug steigen können und sei die ganze Zeit ansprechbar gewesen. Sie wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. (TT, bfk)