Innsbruck, Völs – Zwei Unfällen haben sich am Dienstag in Innsbruck bzw. Völs ereignet. Gegen 17.40 Uhr überquerte in Völs ein Mann die Cytastraße bei einem Zebrastreifen. Dabei wurde der Imster von einem Auto, gelenkt von einem 34-Jährigen aus dem Bezirk Innsbruck-Land, angefahren. Der 49-Jährige wurde dabei verletzt. Die Rettung brachte ihn in die Klinik Innsbruck. Wie es dem Mann geht, ist nicht bekannt.

Bereits am Vormittag, gegen 9.45 Uhr, fuhr in Innsbruck ein 62-Jähriger auf der Grenobler Brücke in Richtung Norden. An der Kreuzung mit der Haller Straße wollte er auf den Schusterberweg einbiegen. Wie die Polizei beschreibt, stieß das Auto auf der Kreuzung mit dem Pkw einer 64-Jährigen zusammen. Die Lenkerin (64) dieses Pkw, eine Frau aus dem Bezirk Innsbruck-Land, wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Nummer 059133 / 7591-100 zu melden. (TT.com)